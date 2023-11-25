Украинская игра о Голодоморе Famine Way получила первый трейлер и страницу в Steam

Разработчики из украинской студии Stellarium опубликовали первый трейлер предстоящей игры Famine Way /Голодный Путь. Эта приключенческая 2D-игра в рисованном стиле рассказывает о Голодоморе 1932 – 1933 годов в Харьковской области

Трейлер показывает, как изменилась жизнь в украинской деревне с приходом советской власти и искусственно созданным Голодомором. Когда-то аккуратный дом пришел в упадок, а главная героиня из-за голода вынуждена покинуть его.

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Украинская игра о Голодоморе

Но даже в трудные времена голода украинцы всегда остаются людьми – девочка делится последними крошками пищи с раненым пернатым другом. Также трейлер демонстрирует рисованный стиль игры и дает понять, как будет выглядеть графика в Famine Way.

Рассказанная в игре Famine Way / Голодный Путь история описывает одну семью, однако она общая для тысяч семей, оказавшихся в одинаковых условиях и пострадавших от действий коммунистической власти. Эта трагическая страница украинской истории унесла более 4 миллионов человеческих жизней.

Трейлер игры Famine Way: смотрите видео

В целом акцент в первом трейлере сделан на главной героине Алене и аисте, семье Аленки и на теме Голодомора. С 20 ноября появилась страница игры Famine Way / Голодный Путь в Steam, а 24 ноября накануне Дня памяти жертв Голодоморов разработчики обнародовали игровой трейлер.