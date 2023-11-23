Поклонник Baldur's Gate 3 "состарил" компаньонов из игры – что из этого вышло

Игрок Baldur's Gate 3 использовал механики создания персонажей в игре, чтобы представить, как выглядели бы компаньоны игрока в глубокой старости. Интересное фото – в материале.

Поклонник Baldur's Gate 3 решил посмотреть как герои игры выглядели бы в старости и результат получился весьма интересным.

Читайте также Известны не только в кино: шесть голливудских актеров, появлявшихся в видеоиграх

Одной из знаковых причин успеха BG 3 стали удивительно продуманные и хорошо прописанные компаньоны.

Такие персонажи, как Астарион, Карлак, Уилл и другие навсегда влюбили в себя миллионы геймеров, которые с тех пор по-разному проявляют свое восхищение любимыми героями: от фан-артов до косплея и многого другого.

Например, фанат игры под ником grey_anonym воспользовался редактором персонажей, чтобы удовлетворить свое любопытство и увидеть, как виртуальные спутники выглядели бы в старости.

Фото с Reddit

В частности, здесь можно увидеть пожилого Астариона, излечившегося от вампиризма.

Также некоторые комментаторы отметили, что Шэдоухарт в такой версии очень похожа на свою мать, с которой игроки могут познакомиться в одном из квестов.