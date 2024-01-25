Игрок Baldur's Gate 3 шокировал геймеров удивительно жестокой расправой над одним из боссов игры

Поклонник Baldur's Gate 3 поделился с игровым сообществом роликом из своего прохождения, в котором он расправился с одним из боссов игры способом, уровень жестокости которого трудно описать словами.

Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года среди прочего и за ту свободу, которую она дарит игрокам в решении различных задач.

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Larian Studios предлагают вниманию геймеров заботливо созданный открытый мир, в котором каждый из них может быть кем захочет.

Высоконравственный паладин-проповедник, жестокий убийца или лучший бард в истории – варианты безграничны.

Свобода касается и того как игроки проходят через боевые столкновения, ведь в игре как в настоящем DnD, для этого предусмотрено множество опций, позволяющих реализовывать самые хитрые стратегии.

Пользователь Reddit под ником Syntactics2411 продемонстрировал собственный метод расправы над одним из боссов игры, который нельзя назвать изысканным или хитрым, но он точно является жестоким и одним из наименее этичных способов убийства.

Прежде чем столкнуться в бою с Горташем, игрок посетил мать персонажа, убил ее и "положил в карман" Карлак, которая в свое время настрадалась от службы на опального лорда.

Непосредственно во время схватки Syntactics2411 подождал пока здоровье оппонента опустится до нужного уровня, выбрал Карлак и швырнул бездыханное тело матери Горташа в него самого, попутно убив этим босса.

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Хотя мир Baldur's Gate 3 можно назвать темным фэнтези, однако от такого поступка действительно может потемнеть в глазах и было бы хорошо если бы место такой жестокости было только в видеоиграх.