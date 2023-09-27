Геймер создал интро для Baldur's Gate 3 в стиле сериала Друзья: забавное видео

Талантливый поклонник хитовой Baldur's Gate 3 сделал удивительно забавный видеоролик, в котором обыграл заставку культового телесериала Друзья с персонажами любимой RPG. Что из этого вышло – узнайте в материале.

Фанат Baldur's Gate 3 создал забавную пародию на интро классического ситкома "Друзья", соединив его стиль с персонажами фэнтезийной ролевой игры.

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Многие мемы о Baldur's Gate 3 были вдохновлены самими персонажами, поскольку у них есть уникальные и хорошо прописанные личности, что и делает их несколько похожими на всем известных героев из "Друзей".

Поклонник BG3 под ником Sho поделился видео, в котором шесть оригинальных персонажей игры представляются один за другим, имитируя заставку сериала.

BG 3 в стиле Друзей: смотреть видео

Энтузиаст рассказал, что такая идея у него возникла, когда он увидел фонтан очень похожий на тот, что был в заставке "Друзей", а поскольку главных игровых персонажей в игре также шестеро, то идея показалась ему очень удачной.

Поклонники Baldur's Gate 3 в комментариях выразили свое восхищение роликом и даже принялись обсуждать кто из персонажей игры больше похож на того или иного персонажа сериала.