Игрок Battlefield 2042 нашел странный способ уничтожить вражеский танк: забавное видео

Изобретательный игрок Battlefield 2042 превратил свой БТР в смертоносную ракету, которая помогла ему уничтожить вражеский танк. Забавное видео – в материале.

Battlefield 2042 переживает второе дыхание, ведь последнее дополнение к игре вернуло ей интерес огромного количества геймеров.

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Вместе с притоком игроков, на развлекательных платформах начали также появляться забавные видео игрового процесса, в которых геймеры меряются изобретательностью.

Так пользователь Reddit под ником WanderingWhite поделился своим роликом, в котором креативно подошел к уничтожению вражеского танка.

Управляя бронемашиной CAV-Brawler, геймер подвел ее к пропасти и "нырнул" вниз – прямо на башню тяжелой техники оппонентов.

Забавный момент: смотреть видео

Мощный взрыв уничтожил танк и весь его экипаж, а "броня" WanderingWhite осталась практически без царапины.

Правда, игра не засчитала такую феерическую расправу над оппонентами в статистику игрока, но он, вероятно, не очень расстроился, ведь получил довольно много восторженных комментариев и лайков под видео.