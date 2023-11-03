Игрок Destiny 2 первым в мире сделал то, что 9 лет считалось невозможным

Поклонник Destiny удивил все фанатское сообщество игры, первым в мире достигнув победы, которую считали невозможной долгих 9 лет. Детальнее – в материале.

9 лет прошло с момента выхода рейда Vault of Glass в Destiny и вот ярый поклонник проекта совершил невозможное, пройдя его самостоятельно.

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16 сентября 2014 года Vault of Glass стал первым в истории рейдом в Destiny.

Как и все последующие рейды, он был рассчитан для прохождения командой игроков и отнюдь не для одного персонажа.

Впрочем, известный стример Destiny 2 под ником The SnazzzyRock сумел первым в мире завершить безупречное соло прохождения Vault of Glass, чем навсегда вписал себя в историю франшизы.

Полное прохождение: смотреть видео

Феноменальный "ран" длился 55 минут и в течение него геймер продемонстрировал исключительное мастерство и использовал десять видов оружия (всего 21 разный ган), два подкласса и пять экзотических элементов брони, чтобы одержать победу в семи босс-файтах VoG.