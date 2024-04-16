На волне успеха сериала Fallout от Amazon, новая "молодость" постигла и многочисленные проекты культовой игровой серии.

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Однако, телесериал Fallout не только привел немало новых фанатов, но и восстановил пыл давних поклонников, вдохновив некоторых из них на интересные чествования любимой франшизы.

Например, пользователь Reddit под ником Freyu решил порадовать сообщество интересным косплеем, главной звездой которого, правда, является не он.

Талантливый геймер создал уникальную версию известной силовой брони Братства Стали для своего котика.

Что такое Братство Стали?

Во вселенной Fallout – это военизированная технократическая организация, целью которой является контроль за порядком и поиск и сохранение "древних" технологий.

Забавный косплей на рыцаря Братства Стали / Фото с Reddit

Кроме того, что результат получился удивительно забавным и милым, стоит отметить, что копия брони выглядит невероятно.

Сделать модель T-60 с Fallout для косплея это крутое достижение само по себе, однако переделать ее дизайн так, чтобы она подошла коту – это вообще фантастика.

Еще один милый кадр в броне / Фото с Reddit

Ремесленные навыки Freyu получили огромную похвалу, а маленькая красная эмблема в форме лапки, размещенная на нагрудной пластине, и вовсе растрогала даже самых черствых геймеров.

На пост даже отреагировал официальный аккаунт Xbox на платформе Reddit, заявив, что котик украл их сердца. Что ж, подозреваем, что не только их.

Однако, как шутят в комментариях, самым удивительным из всех подвигов автора поста является то, как он заставил котика оставаться неподвижным настолько долго, чтобы одеть броню и устроить фотосет.