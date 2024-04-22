Майнкрафтеры продолжают радовать игровое сообщество фантастическими проектами в популярной песочнице от Mojang.

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Пользователь Reddit под ником ThaMango недавно присоединился к когорте ярых строителей, которые публиковали свое творение на популярной платформе.

Геймер представил скриншот, который позволяет с высоты птичьего полета насладиться невероятными видами его греческого города, построенного из более 250 миллионов блоков,

Фирменная красная черепица на крышах, корабли, окружающие остров, а также Колизей, амфитеатр, несколько доков, храм и огромная статуя, посвященная одному из греческих богов – все это выглядит настолько удивительно, будто мы смотрим на скриншот с Assassin's Creed Odyssey, а не с Minecraft.

Частица Греции в Minecraft / Фото с Reddit

Зрелищности фото добавляют яркие цвета, которые казалось бы не присущи проекту Mojang.

Геймеры решили, что для этого ThaMango очевидно использовал какой-то специальный пакет. Автор опроверг эти предположения, ответив, что использовал только стандартную версию Minecraft, творческий режим и популярный плагин WorldEdit.