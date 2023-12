Minecraft известен своим инструментальным саундтреком, который удивительно хорошо подходит для медитативного игрового процесса, но на этом история с музыкой в игре не заканчивается, ведь игроки располагают нотными блоками.

Найденные в мире игры или изготовленные из деревянных досок и пыли редстоуна, эти блоки издают звук во время активации игроком или тем же редстоуном.

В общей сложности нотные блоки Minecraft могут воспроизводить 16 инструментов, среди которых гитара, банджо, бас и другие.

Самые отчаянные поклонники игры используют этот предмет, чтобы воплощать в игре свои любимые песни, например "All I Want For Christmas".

Поделился подобным творением и пользователь Reddit под ником LegalEmployment1676, потративший год и два месяца на воспроизведение в игре песни "Free Bird" американской группы Lynyrd Skynyrd.

Free Bird группы Lynyrd Skynyrd в Minecraft – смотреть видео

Автор творения рассказал, что не смог записать все за один дубль, поэтому использовал несколько клипов.

Кроме того, LegalEmployment1676 отметил, что самыми тяжелыми элементами для воспроизведения стали соло и двойное соло в конце песни.