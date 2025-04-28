Самый известный фанат Oblivion воссоздал свое знаковое фото 19 лет спустя

В честь неожиданного выхода ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion, преданный поклонник игры повторил свое вирусное фото из далекого 2006 года.

Вероятно, наиболее "мемный" поклонник культовой видеоигры TES IV Oblivion отпраздновал выход ремастера, создав новую версию своего известного фото, информирует 24 Канал.

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Любовь сквозь годы

Тодд Говард и Bethesda удивили весь мир, выпустив блестящий ремастер классической RPG, который поражает даже авторов оригинала.

Фанаты оригинальной игры и не мечтали о таком "подарке", и теперь разными способами выражают свою благодарность и респект разработчикам.

Теперь, через 19 лет после выхода игры, поклонник известный как Пит Бенстед решил воссоздать свою знаменитую фотографию. Речь об изображении, где молодой человек изрядно радуется тому, что получил физическую копию игры для Xbox 360, а само фото датируется 26 декабря 2006 года.

Тогда и сейчас / Фото с X

На новом фото видно, как геймер изменился за это долгое время, но сразу заметно, что его страсть к Oblivion осталась все такой же сильной и "мемной" как и прежде.