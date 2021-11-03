Фанат показал, как могли бы выглядеть герои God of War, если бы они отправились в Египет

Оригинальной работой поделился на Reddit пользователь с никнеймом Buffybumcheeks. Он показал, как могли бы выглядеть Кратос и Атрей, если бы события видеоигры God of War развернулись в Древнем Египте.

Почти все геймеры знают, что уже в следующем году состоится релиз новой части в популярной серии God of War, которая должна стать финалом скандинавской саги. Поэтому геймеры уже сейчас начали думать над тем, куда эта серия может отправиться в будущем.

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Наверное, одним из самых популярных вариантов является Древний Египет, который может похвастаться колоритным пантеоном богов. Интересно, что даже сами разработчики неоднократно упоминали об этом сеттинге. Например, Кори Барлог во время конференции Devcom 2018 отмечал, что на ранних этапах разработки God Of War (2018 год) они почти отправили Кратоса в Египет. Согласно информации разработчика, вопрос сеттинга даже разделил их команду на два лагеря: одни были за Скандинавию, а другие – Египет. Интересно, что среди вариантов также была Индия и Южная Америка с Инками.

Наверное, все это и вдохновило пользователя платформы Reddit с никнеймом Buffybumcheeks на создание своих оригинальных работ. Энтузиаст решил показать, как могли бы выглядеть Кратос и Атрей, если бы разработчики из Santa Monica Studio тогда выбрали именно Древний Египет. В случае Кратоса можно отметить характерную одежду, огромного золотого орла на поясе, а также холодное оружие с названием хопеш. В таком образе он действительно похож на местного воина. А вот Атрей, на этом арте, очень похож на жителя пустыни (закрытая одежда и маска).

Напоследок стоит отметить, что пользователям платформы Reddit понравились работы Buffybumcheeks. В целом они уже собрали немало лайков и положительных отзывов.

Кратос / Фото Reddit Buffybumcheeks

Атрей / Фото Reddit Buffybumcheeks