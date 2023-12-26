Вдохновившись дебютным трейлером GTA 6, поклонник другой известной видеоигры от Rockstar смонтировал для нее интересное видео в подобном стиле.

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Red Dead Redemption 2 создала вокруг себя целое сообщество поклонников, любящих отдавать должное игре любым возможным способом. Как следствие, за годы существования проекта появилась масса великолепных фанатских проектов.

Недавно к их числу добавилось видео пользователя Reddit под ником Sheriff Freeman, которое демонстрирует лучшие сюжетные моменты игры в стиле трейлера Grand Theft Auto 6.

Все события в ролике сопровождает все та же песня "Love Is A Long Road" от Тома Петти, которая, на удивление, еще и интересно резонирует с немалым количеством сюжетных фрагментов из Red Dead Redemption 2.

Трейлер для RDR 2 в стиле GTA 6 – смотреть видео

Геймеры похвалили творение Sheriff Freeman, а один из пользователей даже заявил, что Rockstar стоит нанять энтузиаста, ведь у того бесспорно есть талант к монтажу.

А также неплохое чувство юмора, учитывая, что трейлер заканчивается фразой "Red Dead Redemption 2 – уже вышла в 2018".