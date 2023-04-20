Поклонник Skyrim построил собственный Вайтран с помощью Unreal Engine 5: невероятное видео

Талантливый фанат TES V: Skyrim создал собственную версию городка Вайтран из любимой игры с помощью игрового движка Unreal Engine 5. Удивительный результат работы геймера – в материале.

Поклонники Skyrim – это, безусловно, одно из самых преданных и креативных геймерских сообществ и новый проект талантливого геймера лишний раз это подтверждает.

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Более десяти лет прошло с момента релиза Skyrim, а игра все еще "жива" и для многих является идеальным примером фэнтезийного RPG в открытом мире.

Перевыпущенная семь раз на разных игровых платформах, Skyrim была продана тиражом более 30 миллионов копий и до сих пор имеет в среднем 20 тысяч активных игроков ежемесячно только в Steam.

Но иногда любовь геймеров к ней выходит и за пределы игрового процесса. Так случилось с пользователем Reddit под ником liontower3d, решившим соединить приятное с полезным, а именно: изучение движка Unreal Engine 5 и любовь к одному из городков Скайрима.

Это вылилось в блестящий Вайтран, воссозданный в свеженьком движке от Epic Games, который просто ошеломил геймерское сообщество.

Невероятный Вайтран в UE 5: видео

В комментариях к посту liontower3d получил должную похвалу за свои усилия.

Сам энтузиаст рассказал, что на реализацию замысла у него ушло около месяца, а дальше он планирует взяться и за другие города суровой родины нордов.