Фанат Skyrim создал реалистические портреты известных персонажей игры: впечатляющие фото

Талантливый поклонник The Elder Scrolls V: Skyrim создал невероятно детальные, гиперреалистичные изображения некоторых из самых запоминающихся NPC культового проекта. Результаты его работы в материале.

Несмотря на свой почтенный возраст, игра от Bethesda Softworks продолжает оставаться актуальной среди современных геймеров. С кучей расширений и модов или даже "ванильный" Skyrim играют и любят десятки тысяч геймеров и по сей день. Один из преданных поклонников проекта, решил оказать ему любезность создав несколько удивительных изображений известных персонажей игры.

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Пользователь Reddit под никнеймом asher_irontooth сделал удивительные портреты некоторых главных NPC Скайрима, уделив невероятное внимание деталям. Такие персонажи, как Лидия, Ульфрик, Езберн и другие были чудесно воссозданы и получили гиперреалистичный вид. Хотя портреты энтузиаста предоставляют героям вид близкий к реальным людям, в то же время они сохраняют похожесть на свои модели в игре.

Оборотень Фаркас

Вампирша Серана

Кузнец Йорлунд Седая Грива

Имперский генерал Туллий

Архивариус Эсберн

Одна из самых популярных спутниц игроков – Лидия

Ярл Ульфрик Буревестник

Несколько странно видеть этих персонажей изображенными столь выразительно и подробно. Тот факт, что Skyrim в этом году исполняется 10 лет и он все еще имеет огромную активное базу поклонников, создающих фантастические фан-арты, косплеи и подобные изображения вызывает искреннее восхищение. Очень немногим играм с течением времени удается сохранить такую активность сообщества поклонников столь долго, как это удалось Skyrim и это действительно заслуживает уважения, как и работа asher_irontooth.