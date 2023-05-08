Фанат воспроизвел в Sims 4 дом из популярного сериала: увлекательное видео

Геймер воспроизвел в Sims 4 дом из популярного американского сериала "Бесстыжие". В социальных сетях он опубликовал видео экскурсии своим творением.

Поклонник воспроизвел здание Галахеров – семьи главных героев сериала. Несмотря на то, что ни The Sims 4, ни "Бесстыжие" не являются новейшими доступными играми и телешоу, обе собирают верную базу поклонников, которые с удовольствием открывают заново эти популярные франшизы.

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Дом Галахеров в The Sims 4

Спустя почти десять лет после первого выпуска The Sims 4 продолжает давать игрокам средства для создания удивительных домов, чтобы представлять жизнь их жителей. Игроки регулярно делятся своими творениями в социальных сетях, а некоторые поклонники The Sims 4 воспроизводят культовые места.

Так и в этот раз. Поклонник опубликовал видео-экскурсию по дому из сериала "Бесстыжие" – популярного комедийно-драматического шоу о приключениях семейства Галагеров.

К слову, дом получился очень детальным. Похоже, поклонник изрядно постарался, обращая внимание на мельчайшие детали – такие как пол и обои.