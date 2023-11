LEGO давно является неотъемлемой частью геймерского мира не только благодаря видеоиграм, разработанным под эгидой компании, но и из-за самого конструктора, с помощью которого геймеры часто любят воссоздавать разнообразные игровые реликвии.

Несмотря на огромный успех The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, у LEGO до сих пор нет ни одного набора, выпущенного в коллаборации с этой популярной франшизой от Nintendo.

С этим устал мириться пользователь Reddit под ником brxstr, проявивший свой конструкторский талант и создавший невероятную копию знаковых предметов из любимой игры.

Фото с Reddit

Этот набор выглядит настолько невероятно, что в комментариях к посту геймеры вполне серьезно порекомендовали автору связаться с представителями LEGO, чтобы те поставили его на поток.

Фото с Reddit

Сам brxstr лишь отшутился от таких горячих комплиментов и поделился с сообществом схемами и чертежами своего творения, чтобы каждый желающий мог собрать себе собственный экземпляр.