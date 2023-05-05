Журналист утверждает, что фанатам Star Wars следует готовиться к анонсу новой видеоигры в жанре RTS

Журналист издания VGC обмолвился в соцсетях о том, что располагает информацией о новой игре во вселенной Star Wars к тому же в жанре RTS, чего так давно хотели многие геймеры. Детальнее – в материале.

Успех Star Wars: Jedi Survivor показывает, что франшиза "Звездных Войн" будет приносить деньги правообладателям еще долгие годы, то почему бы не утешить геймеров, тем чего они так давно хотят?

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"Звездные Войны" не чужды стратегиям в реальном времени, учитывая, что LucasArts несколько раз пробовали освоить этот жанр виртуальных развлечений еще в 90-х.

Однако ни одна из давних итераций галактических приключений не приблизилась к успеху Empire at War, игре 2006 года от студии Petroglyph, позволявшей игрокам выбирать Империю или Альянс повстанцев и вести свои юниты к победе в сюжетной кампании.

Трейлер Empire at War: видео

В дальнейшем студия неоднократно пыталась получить финансирование сиквела от Electronic Arts, однако безрезультатно и поклонники RTS под брендом Star Wars могли лишь наслаждаться новыми модификациями и надеяться, что когда-то они увидят новую стратегию в любимом сетинге.

И, похоже, этот день все ближе.

В ответ на твит Джо Веста из GamesRadar о том, что он мечтает увидеть продолжение Empire at War, редактор портала VGC Энди Робинсон поделился долей эксклюзивной информации.

Я думаю, вам не придется долго ждать Star Wars RTS от известных разработчиков… – написал журналист.

В следующих твитах Робинсон добавил, что проект, который он имеет в виду, еще не анонсирован.

Поскольку соглашение об эксклюзивности прав EA на игры вселенной Star Wars заканчивается, "известным" разработчиком может быть любая из ААА студий, так что для поклонников ЗВ наступают интересные времена.