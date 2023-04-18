Хотя Hogwarts Legacy стала мегауспешной игрой как в финансовом плане, так и по оценкам игроков и критиков, у нее есть свои недостатки.

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Одним из таких оказались "испытания Мерлина", занимающие у игроков слишком много времени. Однако, наиболее раздражительной особенностью игры бесспорно стала фигура Игнатии Уайлдсмит – изобретателя "флу порошка", который во вселенной Гарри Поттера позволяет телепортироваться с места на место.

В проекте Avalanche Software эту особенность оригинала решили использовать для ввода механики быстрого передвижения (fast travel).

Таким образом, в виртуальном Хогвартсе и его окрестностях появились станции с причудливым зеленым порошком и "живым" барельефом его изобретательницы, которая каждый раз, увидев игрока, выкрикивала одну из своих нескольких реплик, что, собственно, быстро надоело большинству геймеров.

Эта "особенность" настолько измучала пользователей, что разработчики даже были вынуждены существенно снизить частоту реплик Уайлдсмит в одном из патчей. Однако, похоже, что болтливая изобретательница успела закрепиться как своеобразный мем и даже имеет своих ценителей.

Например, пользовательница Reddit под ником Aragog83 изготовила ночник в форме пункта телепортации из игры и что самое важное – он разговаривает.

Креативный ночник: видео

Авторка проекта создала его с помощью 3d принтера и отметила, что ей даже жаль, что разработчики "заткнули" Игнатию в игре, но теперь она всегда сможет насладиться ее репликами по нажатию кнопки.

Кроме этого, энтузиастка поделилась еще несколькими фотографиями из закулисья создания этого геймерского артефакта в своем инстаграме.