Фанаты GTA 6 выяснили имя еще одного голливудского актера, который появится в игре

Геймеры уверены, что нашли еще одного голливудского актера, получившего роль в долгожданной GTA 6, после того, как в его резюме появилось таинственное кодовое название проекта от Rockstar Games. Детали – в материале.

Хотя Rockstar держит разработку Grand Theft Auto 6 в огромной тайне, масштабная прошлогодняя утечка и другие постоянные сливы открывают все больше деталей о еще даже не анонсированном проекте.

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Так стало известно, что главную роль в игре, скорее всего, "выполнил" актер Брайан Зампелла, который в последнее время только то и делает, что, кажется, намекает на скорый анонс проекта.

Пока все продолжают ждать официальных новостей об игре, некоторые внимательные детективы натолкнулись на страницу еще одного актера, по их мнению, имеющую связь с новой игрой в серии GTA.

В прошлом году геймеры заметили, что в биографии актрисы, по имени Натония Моне, есть информация о сотрудничестве с Rockstar Games над проектом с кодовым названием "Fireball".

Оно, по мнению расследователей, является отсылкой на баскетбольный мяч, охваченный огнем, красующийся на логотипе команды "Майами Хит". А события GTA 6, как уже известно из многочисленных утечек, разворачиваются в Вайс-Сити, виртуальном Майами.

Теперь поклонники студии нашли резюме еще одного голливудского актера – Реджи Телли, известного работой в сериале Удивительная миссис Мэйзел и, похоже, он тоже участвует в этом необъявленном проекте.

Скриншот с резюме / Фото JTA Inc. Talent Agency

В резюме указано, что Fireball не является настоящим названием игры, а Телли будет выполнять в ней "вспомогательную роль".

Реджи Телли собственной персоной / Фото с imdb

Интересно, что вскоре после того, как поклонники обнаружили профиль и это получило огласку, страница была отредактирована, а упоминание о таинственном проекте удалено.