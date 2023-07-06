Поклонники Hollow Knight выпустили собственное бесплатное DLC, поражающее своей масштабностью

После нескольких лет работы десятков энтузиастов была выпущена модификация для Hollow Knight под названием Pale Court, которая настолько масштабна и красива, что выглядит как полноценное DLC.

Иногда фанатская любовь к игре не знает границ настолько, что это выливается в масштабные проекты, созданные исключительно на чистом энтузиазме, сообщает 24 Канал.

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Прекрасный пример подобной истории – невероятная модификация Pale Court, разработанная геймерами для одного из самых лучших "рогаликов" – игры Hollow Knight.

Мод, который можно скачать абсолютно бесплатно (для этого понадобится утилита Scarab), сосредотачивается на "величайших чемпионах Хэллоунеста" (мира игры), которых игроку предстоит победить в своеобразном турнире.

Брось вызов легендам и займи свое достойное место среди них, – говорится в анонсе.

Основной вектор "дополнения" – это сражения против пяти мощных боссов и, ходят слухи, одного секретного.

Трейлер большой модификации: смотреть видео

Однако при этом Pale Court также добавляет немалое количество нового содержимого и в базовую игру.

К примеру, появятся новые "шармы" (предметы, дающие способности герою), а также новые арты и музыка, идеально совпадающие с общим стилем проекта от разработчиков из Team Cherry.

Энтузиасты даже добавили в игру несколько новых диалогов, причем с голосовым сопровождением.

Pale Court – одна из самых больших модификаций для игр последних лет и поклонники Hollow Knight восприняли ее выход невероятно хорошо.