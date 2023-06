Геймеры научились создавать музыку в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – интересные видео

Игроки хитовой новинки Zelda: Tears of the Kingdom не перестают удивлять креативностью и научились создавать в игре музыку, воспроизведя знаковые мелодии из других проектов. Интересные видео – в материале.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom захватила геймеров серьезно и надолго, ведь в плане вариативности времяпрепровождения с ней может поспорить разве что Minecraft.

В то время как большинство игроков строят в новинке от Nintendo разнообразные чудеса инженерной мысли: от ударных дронов до аналогов системы HIMARS, когорта фанатов игры показала более творческий подход к своим проектам

С помощью лазеров и зонайских столбов (Zonai Stakes) креативные геймеры нашли способ создавать музыку.

Оказалось, что двигатель Tears of the Kingdom почти идеально имитирует не только ветер, электричество, аэродинамику и инерцию, но и звуковые волны.

Игроки выяснили, что когда зонайские столбы застревают в земле, то они вибрируют с разной частотой в зависимости от глубины залегания, а значит, если поставить несколько из них в ряд, то можно будет вполне удобно играть мелодии.

Вскоре энтузиасты начали делиться своими каверами, созданными в игре.

Тема из Among Us в новой Зельде: видео

Еще несколько знакомых мелодий: видео

Хитовая "What is Love" в Зельде: видео

Мало какой проект способен удержать игрока так, как это делает Tears of the Kingdom, потому и неудивительно, что игра уже стала одной из лучших в истории.