Самая долгожданная игра 2023 года полностью оправдала ожидания, по крайней мере, критиков и журналистов, сообщает 24 Канал.

Продолжение, не побоимся этого слова, легендарной Breath of the Wild уже перегнало свою предшественницу по оценкам, а некоторые критики и журналисты называют Tears of the Kingdom "лучшей игрой поколения".

Кроме того, по средним оценкам от игровых изданий новинка от Nintendo стала одной из самых высоко оцененных видеоигр в истории индустрии.

В частности, портал-агрегатор оценок Opencritic собрал отзывы 63 изданий и согласно им игра получила невероятный балл 97 из 100.

Общая оценка игры на Opencritic / Скриншот из opencritic.com

На еще одном популярном портале metacritic, Линк и Зельда не досчитались одного балла, но все равно получили невероятных 96 из 100, согласно 87 обзорам от разных изданий со всего мира.

Общая оценка игры на metacritic / Скриншот с metacritic.com

Tears of the Kingdom получила признание практически за все, что игра может предложить.

Критики и журналисты остались в восторге от огромного открытого мира, невероятных новых способностей Линка и усовершенствования механик из Breath of the Wild. В частности, это касается меньшего внимания к долговечности оружия, а также возвращению "классических" подземелий франшизы.

Трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – видео

Напомним, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая эксклюзивно на консоли Nintendo Switch.