Найбільш довгоочікувана гра 2023 року повністю виправдала очікування, принаймні критиків та журналістів, повідомляє 24 Канал.

Продовження, не побоїмось цього слова, легендарної Breath of the Wild вже перегнало свою попередницю за оцінками, а деякі критики та журналісти називають Tears of the Kingdom "найкращою грою покоління".

Окрім того, за середніми оцінками від ігрових видань новинка від Nintendo стала однією з найбільш високо оцінених відеоігор в історії індустрії.

Зокрема, портал-агрегатор оцінок Opencritic зібрав відгуки 63 видань і згідно з ними гра отримала неймовірний бал 97 зі 100.

Загальна оцінка гри на Opencritic / Скриншот з opencritic.com

На ще одному популярному порталі metacritic, Лінк та Зельда не дорахувалися одного бала, але все одно здобули неймовірних 96 зі 100, згідно з 87 оглядами від різних видань з усього світу.

Загальна оцінка гри на metacritic / Скриншот з metacritic.com

Tears of the Kingdom отримала визнання практично за все, що гра може запропонувати.

Критики та журналісти залишилися в захваті від величезного відкритого світу, неймовірних нових здібностей Лінка та вдосконалення механік з Breath of the Wild. Зокрема, це стосується меншої уваги до довговічності зброї, а також повернення "класичних" підземель франшизи.

Трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – відео

Нагадаємо, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийшла 12 травня ексклюзивно на консолі Nintendo Switch.