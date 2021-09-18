Фанаты утверждают, что нашли пасхалку на GTA VI в трейлере апгрейда GTA V для консолей

Недавно Rockstar выпустили трейлер, анонсирующий обновление версии GTA V для консолей нового поколения, а внимательные геймеры заметили в нем интересную деталь, что может быть отсылкой на сетинг продолжения франшизы. Подробнее в материале.

Выпущенная в далеком 2013 году еще на PlayStation 3 и Xbox 360, GTA V вот уже 8 лет остается на плаву и даже получит версию для последнего поколения консолей PS5 и Xbox Series X/S, выход которой запланирован в марте 2022 года.

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Несмотря на в общем негативную реакцию на то, что разработчики вместо того, чтобы объявить о новой части франшизы собираются фактически портировать "старенькую" игру на новые консоли, все же нашлись преданные поклонники, которые буквально под микроскопом рассмотрели последнее видео от Rockstar Games.

Среди многих кадров трейлера внимание геймеров привлек тот, где один из главных героев игры Франклин едет по шоссе на спортивном автомобиле. Казалось бы что тут такого? Однако внимательный зритель заметит необычный номерной знак автомобиля, на котором красуется надпись: "61SAL890".

Трейлер GTA V для консолей нового поколения



Пользователь Reddit под ником docbicep быстро расшифровал странные символы, и утверждает, что они вполне могут быть подсказкой разработчиков, указывающей на сетинг долгожданного продолжения франшизы.

По словам внимательного геймера, надпись, прочитав цифру 8 как слово "eight", можно расшифровать как "6 is a late 90s" (6 это поздние 90–е), что в свою очередь наталкивает на мысль о том, что события будущей игры (если, конечно, она действительно в разработке) будут происходить в прошлом, а именно в указанных годах.

Тот самый номерной знак / скриншот с YouTube

Хотя эта версия может показаться притянутой за уши, фактом является то, что Rockstar и впредь скрывали "пасхалки" на будущие проекты в своих играх и роликах, дразня этим геймеров. Поэтому, без сомнения это не окончательная информация, но все еще теоретически может оказаться правдой.

Несмотря на это большинство пользователей сети все же настроены скептически. Самый популярный комментарий от пользователя mvreee, где тот шутит, что на самом деле номерной знак означает, что GTA 6 "выйдет в конце 2090" даже имеет больше голосов, чем сам пост.

Нам же остается только ждать какой-либо официальной информации от Rockstar Games и надеяться, что следующая игра легендарной франшизы все же не за горами.