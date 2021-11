Far Cry, God of War и Horizon Zero Dawn: геймеры обвиняют авторов мобильной игры в плагиате

Пользователь Reddit обвинил разработчиков мобильной игры Chief Almighty в плагиате. Он заметил, что ее авторы подробно перерисовали обложки нескольких популярных видеоигр.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о мобильной игре Myth: Gods of Asgard, попавшей в очень неприятную ситуацию. Дело в том, что этот проект практически ничем не отличался от популярной игры Hades. Поэтому ее анонс вызвал бурную реакцию в сообществе геймеров.

Подробнее Найди 10 отличий: геймеры "разгромили" мобильную игру, которую почти не отличить от Hades

В похожую ситуацию попали и разработчики мобильной игры Chief Almighty. Правда, в этот раз речь идет не о копировании игрового процесса, а о плагиате обложек очень популярных видеоигр. Стоит начать с того, что заметил это пользователь Reddit с никнеймом logisticalone. Он опубликовал соответствующий пост на этой платформе, который мгновенно стал одним из самых популярных в разделе видеоигр: 72 тысячи лайков и более 2 тысяч комментариев.

На фото, которыми поделился logisticalone, можно увидеть, что разработчики игры Chief Almighty перерисовали обложки таких видеоигр: God of War, Far Cry Primal, Far Cry 3 и Horizon Zero Dawn. Понятно, что это не полностью скопированные обложки, но сходство можно заметить даже невооруженным глазом. Например, подобные заголовки, композиция, фон и общая стилистика. Авторы мобильной игры изменили только персонажей, животных и некоторые небольшие детали.

Следует отметить, что игру Chief Almighty создала китайская компания YottaGame, а в целом этот проект для нее дебютный. По жанру это стратегия, в которой геймерам нужно управлять доисторическим племенем.

Наверное, все поклонники мобильных игр знают, что это достаточно стандартная ситуация для китайского рынка. Местные разработчики часто используют подобные методы для продвижения своих проектов. Напоследок стоит отметить, что представители YottaGame или известных издательств пока эту ситуацию не комментировали.

Сравнение обложек / Фото Reddit logisticalone