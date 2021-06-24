Наверное, все геймеры хоть что-то слышали об игре Hades, которая стала одним из лучших проектов прошлого года. Понятно, что в такой популярной видеоигры сразу же появилось немало своеобразных преемников. Правда, некоторые такие проекты можно назвать только одним словом – клон.

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Сегодня речь пойдет о видеоигре Myth: Gods of Asgard, которую разрабатывает студия Mana Games. По жанру это классический "рогалик", в котором игроки должны остановить Рагнарек. Также разработчики отметили, что в игре появится немало разнообразных представителей скандинавской мифологии. В целом первая информация об этом мобильном проекте (на Android и iOS) появилась лишь несколько дней назад, когда ее авторы поделились записью игрового процесса.

Именно это видео и вызвало бурную реакцию в сообществе геймеров. В комментариях к этой записи пользователи раскритиковали этот проект, а количество негативных отзывов просто зашкаливает. Дело в том, что игра Myth: Gods of Asgard выглядит как клон видеоигры Hades, правда, с мобильных платформ. Поразительное сходство этих проектов можно заметить даже невооруженным глазом. Понятно, что некоторые косметические правки разработчики из Mana Games внесли в видеоигру, правда, можно ли после этого называть их продукт отдельной игрой. Наверное, ответ очевиден.

Также разработчики Myth: Gods of Asgard уже отметили, что это все лишь совпадение, а в целом у них просто похожий стиль. Авторы Hades также заметили поразительное сходство между этими проектами. Они планируют детально разобраться в этом вопросе, а также уже обратились за консультацией к юристам.

Геймплей Myth: Gods of Asgard​ – видео

Геймплей Hades – видео