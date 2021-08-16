Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: щенячий патруль и оригинальный раннер

В рейтинге самых популярных мобильных игр появилось сразу несколько новинок, а также сменился лидер. На первое место довольно неожиданно запрыгнула видеоигра Fidget Toys Trading.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: уверенный лидер и неоднозначная новинка

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Fidget Toys Trading My Talking Angela 2 Count Masters PAW Patrol Rescue World Arrow Fest Subway Surfers Bridge Race Garena Free Fire Doll Designer Run Rich 3D

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр появился новый лидер – симулятор бартера с названием Fidget Toys Trading. Видеоигра My Talking Angela 2 опустилась на 2 место, а вот тройку лучших на этот раз замкнула игра Count Masters. В середине топа и его второй половине в целом без особых изменений (Arrow Fest, Subway Surfers и Bridge Race), хотя и стоит отметить падение сразу двух проектов: Garena Free Fire и Run Rich 3D.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Hair Challenge (16 место) и Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell? (22 место). Впервые в рейтинг попали:

PAW Patrol Rescue World – видеоигра, созданная по мотивам мультфильма "Щенячий патруль в кино", который несколько дней назад вышел в прокат. Главными героями являются те же собаки, правда, в игре появились пока не все. Разработчики рассказали, что у каждого щенка есть уникальный набор умений, а также свое транспортное средство. В самой игре можно выполнять разнообразные задания или просто исследовать город. В целом эта видеоигра должна понравиться всем юным поклонникам этого мультфильма.

Трейлер видеоигры PAW Patrol Rescue World: видео

Doll Designer – видеоигра, которая очень понравилась игрокам из Индии. По жанру это очередной представитель "семьи" раннеров, но со своей интересной концепцией. Во время забега геймеры должны сложить своеобразный пазл, то есть собирать нужно только те предметы, которые указаны в специальном окне. А все это нужно делать для того, чтобы создать идеальный игрушечный набор, который понравится главной героини. В целом в видеоигре очень простое управление, а также немало интересных уровней.

Геймплей видеоигры Doll Designer: видео