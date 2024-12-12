Пользователь соцсети X ناصر создал интересные изображения, которые точно заинтересуют всех фанатов франшизы футбольных симуляторов FIFA, информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщение.
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Фото, которые вызывают ностальгию
Игровой блогер поделился в X интересной серией изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.
Он взял легендарное изображение из FIFA 17, которое служило задним фоном для меню игры, в частности в режиме Ultimate Team и состарил его, навеяв на локацию интересный шарм упадка.
Постаревший легендарный стадион / Фото ناصر
Сотни поклонников игры оставили комментарии под сообщением, заявив, что он вызывает щемящую ностальгию по сотням часов, проведенными в этой части известной серии EA Sports.
Заставили плакать взрослого мужчину,
– прокомментировал изображение другой популярный блогер NickRTFM.
Всего за сутки творение ناصر набрало почти 6 миллионов просмотров и более 24 тысяч лайков в X.