Легендарный голливудский режиссер мог пополнить свою впечатляющую фильмографию блокбастером по мотивам известной серии шутеров Call of Duty, но разработчики побоялись доверить ему это дело, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Спилбергу не хотели давать свободу?

После новости о том, что студия Paramount получила права на создание киноадаптации Call of Duty, в сети появилась информация о том, что еще раньше ее очень хотел снять именитый голливудский художник.

Речь об известном благодаря таким кинолентам как "Челюсти", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера" и многим другим, самого кассового режиссера в истории индустрии – Стивена Спилберга.

Кто входит в тройку самых кассовых режиссеров? По собранным в прокате средствами безусловным лидером является Стивен Спилберг, фильмы которого заработали более 11 миллиардов долларов. На второй и третьей строчке этого рейтинга находятся Джеймс Кэмерон и Кристофер Нолан.

Как сообщают, Спилберг предлагал Activision собственную версию фильма по Call of Duty, но разработчики побоялись его желания получить полный и безусловный контроль над творческим процессом и сделки не произошло.

Интересно, что режиссер неоднократно заявлял, что он "большой поклонник видеоигр", а его сын как-то прокололся, что именно Call of Duty относится к самым любимым видеоиграм отца, поэтому весьма жаль, что такой коллаборации не случилось.

На данный момент все детали экранизации от Paramount остаются тайной, поэтому геймеры в сети могут только предполагать какому режиссеру выпадет возможность, которой так желал сам Стивен Спилберг.