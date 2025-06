Kingdom Come Deliverance 2 превратят в полнометражный фильм для участия в кинофестивале

Warhorse Studios работают над тем чтобы превратить хитовую RPG Kingdom Come Deliverance 2 в полнометражный фильм, который вскоре примет участие в международном кинофестивале в Карловых Варах.

Тенденция на экранизацию видеоигр коснулась хардкорной Kingdom Come Deliverance 2, но в новый и довольно необычный способ, сообщает 24 Канал.

Игровой фильм поедет на фестиваль

В то время как The Last of Us превратилась в хитовый сериал, 2 сезон которого вышел совсем недавно, проект от чешских разработчиков из Warhorse Studios пошел другим путем.

На официальной странице компании в соцсети X появилось сообщение, что студия занимается созданием "кинематографической версии" Kingdom Come: Deliverance 2.

Лента, которая станет результатом работы, будет презентована на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, который пройдет уже 9 июля.

Ни само сообщение разработчиков, ни новость на сайте фестиваля не имеют никакой дополнительной информации о предстоящем "фильме".

Учитывая то, что KCD 2 имеет огромное количество кат-сцен, можно предположить, что конечным продуктом станет сокращенная версия основной сюжетной линии, которую разработчики попытаются втиснуть в хронометраж фильма.

Так или иначе, в Warhorse убеждены, что предстоящая премьера станет "моментом гордости для видеоигр, как способа рассказа историй" чего мы им и желаем.