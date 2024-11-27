CD Projekt поделились обновленной информацию об экранизации Cyberpunk 2077

Соучредитель CD Projekt Михал Новаковский поделился новыми подробностями о запланированной экранизации Cyberpunk 2077. Подтвержденный год назад, проект остается на концептуальной стадии, с прогрессом, достигнутым в планах обратиться к потенциальным дистрибьюторам в течение следующего года.

Экранизация создается в партнерстве с медиакомпанией Anonymous Content, известной по таким проектам, как "Настоящий детектив" и "Уцелевший" сообщает 24 Канал со ссылкой на Video Game Chronickle.

А тем временем Полноценное производство The Witcher 4 наконец стартовало

Изначально объявленный без определенного формата и сценариста, проект вышел за рамки ранней концептуальной стадии. По словам Новаковского, компания планирует представить проект дистрибьюторам в течение года.

Хотя CD Projekt финансирует разработку экранизации, он не планирует покрывать все расходы на производство, включая будущие расходы на съемки.

Параллельно с экранизацией, CD Projekt работает с Netflix Animation над созданием нового анимационного проекта во вселенной Cyberpunk 2077. Это станет продолжением успеха анимационного сериала Cyberpunk: Преследователи.

Успехи Cyberpunk 2077

Тем временем компания объявила о значительных успехах самой игры. Общий объем продаж Cyberpunk 2077 превысил 30 миллионов копий, из них более 8 миллионов копий было продано дополнение Phantom Liberty. Как сообщается, как базовая игра, так и ее дополнения хорошо продаются на рынке.

Что касается будущих разработок, CD Projekt Red выделила 64 из 650 сотрудников для работы над Orion, долгожданным продолжением Cyberpunk 2077. Сейчас команда сосредоточена на создании фундамента для этой следующей части.

Смотрите также Патч для STALKER 2 уже на подходе: какие изменения внесут разработчики

CD Projekt продолжает использовать свое растущее портфолио, опираясь на франшизу Cyberpunk 2077 в различных форматах, одновременно расширяя свое присутствие в новых творческих проектах.