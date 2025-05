Фильму по мотивам Elden Ring быть: Bandai Namco работает над экранизацией культовой игры

Компании Bandai Namco Entertainment Inc. и A24 официально объявили о совместной работе над полнометражным фильмом по мотивам всемирно известной игры Elden Ring от студии FromSoftware. Сценаристом и режиссером картины станет Алекс Гарленд – автор фильмов Ex Machina, Civil War и Warfare.

Elden Ring была создана под руководством Хидетаки Миядзаки, основана на мифологическом сюжете Джорджа Р. Р. Мартина, автора цикла романов "Песнь льда и пламени", информирует 24 Канал.

Согласно пресс-релизу, в создании фильма также примут участие продюсеры Питер Райс, Эндрю Макдональд и Аллон Райх из студии DNA, а также Джордж Р. Р. Мартин и Винс Джерардис.

Сама игра Elden Ring – это ролевой экшен в мрачном фэнтезийном мире, который предлагает игрокам исследовать большие открытые локации, бороться с опасностями и добиваться успеха, преодолевая сложные вызовы. Выпущенная 25 февраля 2022 года, игра стала результатом сотрудничества студии FromSoftware и глобальной сети Bandai Namco, и уже разошлась тиражом более 30 миллионов копий по всему миру.

Трейлер Elden Ring – смотрите видео:

В дополнение к новостям о фильме, стало известно, что Elden Ring: Nightreign – новый спин-офф, появится в мировом релизе 30 мая 2025 года. Это кооперативный экшен, в котором игроки вместе будут преодолевать сложные ситуации. Хотя новая игра заимствует знакомые элементы из оригинала – например оружие и врагов, – ее геймплей переосмыслен, чтобы предложить совершенно новый опыт. Игроки будут выбирать среди ряда уникальных персонажей и противостоять новой угрозе.

Также в 2025 году выйдет Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 – полная версия игры, которая будет содержать контент из DLC Shadow of the Erdtree (выпущенного в июне 2024-го), четыре новых комплекта доспехов и обновленную возможность кастомизации Торрента – спектрального скакуна (доступно три новых варианта внешности). Эта версия позволит игрокам окунуться в мир Elden Ring где угодно и когда угодно.