Фанаты The Guild собрали полтора миллиона долларов на съемки фильма по любимой игре

Легендарное шоу о геймерах "The Guild" возвращается в формате полнометражного фильма. Кампания на Kickstarter собрала необходимую сумму с поразительной скоростью, доказав, что преданное сообщество фанатов оказалось сильнее больших киностудий.

Стремительный успех и сила сообщества

Утром 20 июля стартовал сбор средств на платформе под названием The Guild: Ren Faire’d. Уже через 5 часов проект преодолел отметку в 1,5 миллиона долларов. По состоянию на середину дня более 9 000 спонсоров пожертвовали свыше 1,65 миллиона долларов, и это только начало, ведь впереди еще 32 дня. Об этом пишет издание Insider Gaming.

Автор идеи сериала Фелиция Дэй решила обратиться к аудитории напрямую после того, как ей предложили перезапустить франшизу с молодым актерским составом. Она отказалась менять дух оригинала ради требований студии.

"Я подумала: знаете что? Я сниму фильм. Это будет невероятно. И фанаты поддержат это. Поэтому я даже не пыталась продать этот фильм Голливуду. Они мне не нужны",

– прокомментировала Фелиция Дэй.

Что известно о предстоящей премьере?

Сюжет новой картины развернется в ярком мире Ренессанса. Хотя авторы держат детали сценария в секрете, Дэй обещает сохранить ту самую атмосферу, которую в свое время полюбили зрители, и в то же время привлечь новое поколение поклонников в свою виртуальную гильдию.

Помимо цифровой копии фильма, участники сбора получат разнообразные бонусы. Команда подготовила новую карточную игру Swords & Sweethearts, а также дополнение Dragonor для системы D&D 5.5. Среди прочих сувениров предлагаются одежда, наклейки и наборы игровых кубиков.

Несмотря на то, что первоначальная финансовая цель уже достигнута, сбор средств продолжается, что позволит создателям добавить еще больше контента и улучшить качество будущей картины.