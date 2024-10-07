Чтобы победить Доктора Дума в Fortnite, понадобились миллионы одновременных игроков

Fortnite, как и любая подобная игра, регулярно устраивает масштабные события для пользователей. Заключаются они в разнообразных заданиях, которые надо выполнить, и большой главной миссии. В декабре 2023 года началась тема Marvel, где главным злодеем был Доктор Дум. Лишь сейчас в сети появилась информация о том, каких огромных усилий стоило его победить.

Как это было

В грандиозном финале сезона Доктор Дум ворвался на карту с поразительной силой, стремясь вступить в бой буквально с каждым игроком Fortnite. Его огромная фигура пыталась уничтожить целый остров, но, к счастью, у него ничего не получилось. Согласно сообщению Insider Gaming, колоссальные 5,6 миллиона пользователей одновременно боролись со злодеем, снижая его глобальное здоровье, но даже так им понадобилось около часа времени.

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Стоит отметить, что эта цифра – это далеко не все игроки Fortnite, поскольку многие из них не смогли присоединиться или не успели. Между тем на стриминговых платформах видео и трансляции этого события были просто бешеными, набирая еще тысячи и тысячи просмотров.

Все 5,6 миллионов игроков были одновременно сосредоточены на том, чтобы уничтожить одного из самых известных злодеев в комиксах Marvel. После эпической катсцены, в которой одна из героинь сделала брешь в броне Доктора Дума, миллионы пользователей взялись за уничтожение гигантского босса. Конечно же, все не находились одновременно в той же области – такого не выдержит ни одна видеокарта. Вместо этого они распределялись по небольшим командам, каждая из которых имела свой видеоряд битвы и должна была обнулить определенную часть здоровья гигантского врага.

Вот как победили Доктора Дума в одной из команд: видео

Теперь внимание игроков переключается на то, что готовится к сезону Хэллоуина в будущих обновлениях Fortnitemares. Ожидаются кроссоверы с такими культовыми франшизами, как "Техасская резня бензопилой" и "Пила". В игру добавят новые скины, камуфляжи для оружия и мифические предметы, такие как велосипед Billy Boom Bike, вдохновленный "Пилой", и прочее.