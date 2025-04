Накануне премьеры 2 сезона экранизации известной игры, один из руководителей студии Naughty Dog рассказал о собственном отношении к поступку Джоэла в конце оригинальной игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

К теме Второй сезон The Last of Us: дата премьеры сериала стала известна официально

Дракманн поступил бы так же

Недавно Дракманн огорчил поклонников The Last of Us, прокомментировав создание третьей части.

Теперь в разговоре с журналистами IGN известный разработчик рассказал, какую позицию он имеет, когда речь идет о трудном решении, которое пришлось принять Джоэлу в финале The Last of Us.

Фанаты игры более десятилетия обсуждали выбор героя, ставя под сомнение, имел ли он право спасать Элли от смертельной операции, которая могла помочь создать лекарство от вируса кордицепса, почти уничтожившего человечество.

Я считаю, что Джоэл был прав. Если бы я был на месте Джоэла, я надеюсь, что смог бы сделать то, что он сделал, чтобы спасти мою дочь,

– сказал Дракманн.

Естественно, что в соцсетях половина фанатов TLOU поприветствовала такой ответ разработчика, а другая выступила против. Это в очередной раз показывает какую сложную моральную дилемму придумали для игроков Naughty Dog.