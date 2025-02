Кто-то продал физические копии Assassin's Creed Shadows на месяц раньше

По меньшей мере один пользователь уже играет в Assassin's Creed Shadows, хотя до релиза остается чуть меньше месяца. Судя по всему, физическую копию игры незаконно продали ранее, а теперь мошенник делиться скриншотами и видео своего игрового процесса в интернете. Фанаты опасаются, что спойлеры появятся в сети и испортят им все удовольствие.

Но это еще не все

Релиз Assassin's Creed Shadows ожидается 20 марта, поэтому Ubisoft сталкивается с серьезной проблемой. Неизвестно, сколько копий сейчас находится в руках пользователей, но в некоторых онлайн магазинах можно найти объявления об их продаже. В одном из случаев продавец добавил к товару ценой в 100 долларов фотографию с четырьмя упаковками игры. Конечно же, он не указал, сколько экземпляров имеет в целом, но в какой-то момент он закрыл торговлю и отметил, что все продано, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Gamer.

Один из пользователей, который получил игру и поделился скриншотами игрового процесса, обещает, что не будет публиковать спойлеры к сюжету, но не факт, что другие недобросовестные владельцы будут придерживаться той же позиции.

Пользователь с никнеймом @DannyStevens__ поделился со своими подписчиками, что получил физическую копию игры, а также фотографию обложки и установочный экран на PS5. Хотя это не является достаточным доказательством, с того времени он также публиковал изображения и видео игрового процесса, поэтому все кажется вполне реальным.

DannyStevens говорит, что купил игру на Facebook Marketplace, но откуда ее взял тамошний продавец, неизвестно. Пользователи также нашли игры на маркетплейсе Mercari, где продавец говорит, что имеет "несколько" копий игры.

Ubisoft не прокомментировала эти утечки.

Напомним, Assassin's Creed Shadows пережила несколько изменений даты, многочисленные скандалы относительно решений разработчиков, массовые увольнения работников и другие проблемы. Поэтому эта утечка является лишь одной из многих проблем студии Ubisoft на пути к релизу.