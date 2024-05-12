Фанат Football Manager стал частью исторического достижения настоящей футбольной команды

Английский геймер оказался настолько искусным в видеоигре Football Manager, что получил должность в реальном клубе и помог ему получить историческую победу впервые за 132 года.

В ноябре прошлого года креативное агентство McCann London запустило интересную рекламную кампанию совместно с Xbox, в рамках которой состоялся турнир по Footbal Manager 24, сообщает 24 Канал.

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Действо посвятили выходу FM24 в Xbox Game Pass Ultimate и 20-летию игры. Главный приз был чрезвычайно ценным – победителю обещали шанс воплотить свою мечту и начать карьеру аналитика в профессиональном футбольном клубе Бромли ФК.

Победу одержал 23-летний Натан Оволаби, который потом еще и прошел сложное собеседование, где его знания проверял главный тренер команды Энди Вудман.

Молодой человек выстоял перед всеми испытаниями и вошел в штаб специалиста, а о его пути даже сняли документальный сериал, выходивший на канале TNT Sports.

Первый эпизод документалки – смотреть видео

Натан был замечательным, честно говоря. Он интегрировался в наш коллектив, и его трудовая этика была замечательной. Он учится на работе, что также важно, и я думаю, что он, видимо, говорит всем, что результаты пришли благодаря его тяжелому труду! Шутки в сторону, с ним было приятно работать, – прокомментировал Энди Вудман навыки геймера после нескольких месяцев совместной работы.

Натан и менеджер Бромли / Фото TNT Sports

И вот, футбольный сезон подошел к концу, а Бромли ФК впервые за 132 года пробился в 4 дивизион Англии, выиграв матч за повышение на главном стадионе Великобритании – легендарном Уэмбли.

Празднование команды / Фото с southlondon.co.uk

Не беремся судить насколько большим стал вклад в это удивительное достижение ярого геймера, но Энди Вудман отметил, что его появление точно предоставило тренерскому штабу "другой голос и угол зрения, другой подход к вещам", так что эксперимент определенно можно считать удачным.

Если вас заинтересовала эта история, то футбол совсем скоро отправится на летний перерыв и у вас будет достаточно времени чтобы и самим стать мастерами в Football Manager, а там, как видите, все вполне возможно.