Мир не увидит Football Manager 25 – разработчики шокировали фанатов отменой игры

Sports Interactive и SEGA шокировали фанатов известной серии Football Manager, сообщив, что в 2025 году им не следует ждать релиз новой части симулятора.

Sports Interactive сообщили о тяжелой отмене следующей части Football Manager, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу игры в соцсети X.

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Разработчики обещают вернуться с "новой эрой FM"

FM25 должен был стать для серии новым дыханием, но создатели игры, похоже, оказались в "производственном аду".

Дату релиза проекта уже дважды переносили, а жаждущие фанаты до сих пор не видели трейлеров с игровым процессом будущей новинки.

7 февраля Sports Interactive сообщили, что после консультаций с издателями из SEGA они приняли решение и вовсе отменить игру и сосредоточиться на следующей части.

Мы знаем, что это будет для вас большим разочарованием, особенно учитывая то, что релиз уже дважды переносился... Мы можем только извиниться перед вами за то, сколько времени нам понадобилось чтобы прокоммуницировать это решение,

– заявили в студии.

Как объясняют разработчики, тестовые сессии показали, что FM25 далека от той игры, какой они хотят ее видеть.

Хотя работа велась с бешеным энтузиазмом, со временем стало ясно, что релиз проекта нужного качества не состоится в 2025 году, а Sports Interactive не хотели выпускать "сырой" продукт.

Мы могли бы смириться и выпустить FM25 в его текущем состоянии и исправлять все потом, но это было бы неправильно... После отмены, все усилия команды направлены на то, чтобы убедиться, что наша следующая игра достигнет поставленной цели и качества на которое мы ожидаем... Наш фокус теперь на создании новой эры для Football Manager,

– завершили послание разработчики.

Поэтому, виртуальные футбольные менеджеры неожиданно получили целый год отпуска, хотя, конечно, никто не запрещает им продолжать играть в FM24.