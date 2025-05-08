Наши любимцы: вы никогда не догадаетесь, кто появится в Fortnite уже в этом году

Fortnite готовит немало сюрпризов на 2025 год. Неофициальная утечка информации раскрыла вероятные будущие коллаборации, новые сезоны и даже возвращение культовых героев. Все это – еще до конца текущего года.

Чего ждать от Fortnite

Популярная игра от Epic Games снова оказалась в центре внимания после масштабной утечки, которая якобы раскрывает планы игры до конца 2025 года. Согласно информации, среди будущих обновлений – новый сезон, вдохновленный супергероями, и долгожданная коллаборация с "Симпсонами", сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Эта утечка появилась 7 мая – накануне первого обновления контента для сезона "Галактической битвы". В ней говорится, что следующий сезон будет посвящен теме супергероев. Ожидается, что на этот раз в игру добавят Супермена, а игроки смогут получить тематические бонусы, связанные с персонажем DC. Кроме того, локация "Крепость одиночества" должна появиться как новая точка интереса, заменив "Замаскированные луга".

Сейчас Fortnite находится в сезоне, посвященном "Звездным войнам", и разработчики не собираются останавливаться. Текущий сезон продлится до 7 июня, так что проверить правдивость утечек мы сможем уже совсем скоро.

Однако еще больший интерес вызывают планы на конец года. После супергеройского сезона должен начаться сезон под названием "Вторжение жуков", хотя конкретных подробностей пока мало.

После него якобы выйдет мини-сезон, полностью посвященный "Симпсонам". Сообщается, что игроков будет ждать локация "Спрингфилд" – предположительно, как полноценный объект в игре. Этот сезон должен стать финальным в шестом разделе перед началом седьмого.

По информации из утечки, второй сезон седьмого раздела будет выдержан в скандинавской тематике, но пока без конкретики. Также говорится, что новым главным антагонистом главы станет Темная Сущность (судя по всему, речь о коллаборации с Alan Wake), хотя деталей об этом пока также нет.

Несмотря на всю интригу, следует помнить: подобные утечки не всегда соответствуют действительности, так что воспринимать их стоит с осторожностью. Впрочем, заявленные планы звучат впечатляюще, особенно возможность увидеть "Симпсонов" во вселенной Fortnite.