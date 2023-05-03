Утечка Fortnite раскрыла возможный кроссовер из Marvel

Утечка Fortnite раскрывает возможное первое сотрудничество со студией Marvel. Похоже, геймеры будут в восторге от нового контента, который может получить любимая игра.

У Fortnite уже есть длинный список кроссоверов с названиями поп-культуры, которые выходят за рамки игр. Среди них особенно успешным является партнерство между Fortnite и Disney.

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Кроссовер Fortnite и Marvel

Во время последней утечки информации о Fortnite популярный инсайдер HYPEX показывает, что кроссовер с Человеком-пауком станет первым сотрудничеством в главе 4, сезоне 3.

HYPEX отмечает, что сотрудничество, вероятно, будет с Майлзом Моралесом – одной из сильнейших версий Человека-паука в мультивселенной. Это произойдет вскоре после выхода нового фильма "Человек-паук: сквозь вселенную".

Автор утечки также рассказал, что Epic работает над кроссовером, включающим мифическое оружие, две кирки, два символа, эмоцию и две скины под кодовым названием "Hero & Menace Universal".

Новый фильм о Человеке-пауке выйдет в кинотеатры 2 июня, а второй сезон Fortnite закончится 9 июня. Стоит отметить, что 2-й сезон Fortnite сначала должен был завершиться 2 июня.

Со сменой даты новый Spider-Man фильм и новый сезон Fortnite будут выпущены только с разницей в несколько дней во избежание столкновения премьер в один день.