Forza Horizon 6 будет самой большой игрой в истории серии – первый геймплейный трейлер
- Forza Horizon 6 представит самую большую карту в серии, расположенную в Японии, с городом Токио, что будет в 5 раз больше Гуанахуато из Forza Horizon 5.
- Игроки присоединятся к фестивалю Horizon как неизвестный турист и смогут собирать цифровые "сувениры" с помощью нового инструмента Collection Journal.
Появился первый трейлер игрового процесса будущей Forza Horizon 6, которая перенесет поклонников известной серии гонок в Японию и подарит самую масштабную карту из когда-либо виденных.
22 января на Xbox Developer Direct впервые показали игровой процесс Forza Horizon 6.
Интересно В России придумали абсурдную причину для запрета GTA 6
Каким будет геймплей Forza Horizon 6?
Самым большим изменением, по сравнению с предшественницей, станет то, что в новом проекте игроки присоединятся к легендарному фестивалю Horizon, не как звезда, а как неизвестный турист, которому придется завоевать свой путь на вершину мира гонок.
Для этого FH 6 будет иметь новый инструмент отслеживания игрового прогресса под названием Collection Journal. Он будет представлять собой виртуальный журнал, вдохновленный страстью японцев к коллекционированию наклеек, и позволит геймерам собрать собственную цифровую коллекцию "сувениров", сообщает Game Informer.
Во время исследования мира, традиционно можно будет фотографировать фрески, достопримечательности или просто живописные места, чтобы хранить их в этом журнале.
А исследовать будет что, ведь ведь Япония станет самой большой картой серии. Большую часть карты займет Токио, которое будет в 5 раз больше мексиканского города Гуанахуато в Forza Horizon 5, информирует The Times of India.
Там игроков будут ждать бережно воспроизведены знаковые места, такие как перекресток Сибуя или Токийская башня. Вернется в игру и смена времен года.
Трейлер игры: смотрите видео
Конечно, отдельной вехой проекта станет японская автомобильная культура, которая будет представлена огромным количеством марок и моделей.
В дополнение, игроки получат больше возможностей для настройки и тюнинга своих "железных коней".
Когда состоится релиз Forza Horizon 6?
Forza Horizon 6 выйдет 19 мая 2026 года на Xbox Series X|S и ПК. Новая часть войдет в подписку Xbox Game Pass Ultimate.
Базовая версия проекта будет стоить 2 299 гривен.
Дата релиза на PlayStation 5 пока остается не известной, но обещают, что игра появится на консолях Sony еще до конца 2026 года.