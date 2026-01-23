Forza Horizon 6 будет самой большой игрой в истории серии – первый геймплейный трейлер

Появился первый трейлер игрового процесса будущей Forza Horizon 6, которая перенесет поклонников известной серии гонок в Японию и подарит самую масштабную карту из когда-либо виденных.

22 января на Xbox Developer Direct впервые показали игровой процесс Forza Horizon 6.

Каким будет геймплей Forza Horizon 6?

Самым большим изменением, по сравнению с предшественницей, станет то, что в новом проекте игроки присоединятся к легендарному фестивалю Horizon, не как звезда, а как неизвестный турист, которому придется завоевать свой путь на вершину мира гонок.

Для этого FH 6 будет иметь новый инструмент отслеживания игрового прогресса под названием Collection Journal. Он будет представлять собой виртуальный журнал, вдохновленный страстью японцев к коллекционированию наклеек, и позволит геймерам собрать собственную цифровую коллекцию "сувениров", сообщает Game Informer.

Во время исследования мира, традиционно можно будет фотографировать фрески, достопримечательности или просто живописные места, чтобы хранить их в этом журнале.

А исследовать будет что, ведь ведь Япония станет самой большой картой серии. Большую часть карты займет Токио, которое будет в 5 раз больше мексиканского города Гуанахуато в Forza Horizon 5, информирует The Times of India.

Там игроков будут ждать бережно воспроизведены знаковые места, такие как перекресток Сибуя или Токийская башня. Вернется в игру и смена времен года.

Трейлер игры: смотрите видео

Конечно, отдельной вехой проекта станет японская автомобильная культура, которая будет представлена огромным количеством марок и моделей.

В дополнение, игроки получат больше возможностей для настройки и тюнинга своих "железных коней".

Когда состоится релиз Forza Horizon 6?