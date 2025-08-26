Появилась новая информация о следующей части популярной серии гонок Forza Horizon. Сразу три надежных источника сообщили, что местом действия игры станет Япония, а официальный анонс состоится уже в сентябре 2025 года на выставке Tokyo Game Show. Это подтверждает предыдущие слухи, появившиеся после заявления австралийского импортера автомобилей.

По данным от трех авторитетных инсайдеров, в частности Nate the Hate, Тома Хендерсона и портала Windows Central, Microsoft готовится представить Forza Horizon 6 в конце сентября, рассказывает 24 Канал.

Когда анонсируют Forza Horizon 6?

Анонс, по их словам, состоится во время японской игровой выставки Tokyo Game Show 2025, что пройдет с 25 по 28 сентября.

Выбор места для анонса выглядит логичным, поскольку именно Япония, по слухам, станет игровым миром новой части. Эта страна уже много лет является самой желанной локацией среди поклонников серии.

Первые намеки на японский сеттинг появились ранее, когда австралийская компания Cult and Classic сообщила, что предоставила кей-кар Suzuki Every Wagon для сканирования разработчикам новой Forza Horizon.

Что такое кей-кар? Это компактные японские автомобили. Их используют для транспортировки, однако ключевой особенностью таких авто является компактность поскольку они сосредоточены на экономии. Они имеют четкие ограничения по размерам, объема двигателя и мощности.

Ранее, в июне, Microsoft уже подтверждала, что следующая игра серии Forza выйдет в 2026 году.