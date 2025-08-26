З'явилася нова інформація про наступну частину популярної серії перегонів Forza Horizon. Одразу три надійних джерела повідомили, що місцем дії гри стане Японія, а офіційний анонс відбудеться вже у вересні 2025 року на виставці Tokyo Game Show. Це підтверджує попередні чутки, що з'явилися після заяви австралійського імпортера автомобілів.

За даними від трьох авторитетних інсайдерів, зокрема Nate the Hate, Тома Хендерсона та порталу Windows Central, Microsoft готується представити Forza Horizon 6 наприкінці вересня, розповідає 24 Канал.

Коли анонсують Forza Horizon 6?

Анонс, за їхніми словами, відбудеться під час японської ігрової виставки Tokyo Game Show 2025, що пройде з 25 до 28 вересня.

Вибір місця для анонсу виглядає логічним, оскільки саме Японія, за чутками, стане ігровим світом нової частини. Ця країна вже багато років є найбажанішою локацією серед шанувальників серії.

Перші натяки на японський сеттинг з'явилися раніше, коли австралійська компанія Cult and Classic повідомила, що надала кей-кар Suzuki Every Wagon для сканування розробникам нової Forza Horizon.

Що таке кей-кар? Це компактні японські автомобілі. Їх використовують для транспортування, однак ключовою особливістю таких авто є компактність оскільки вони зосереджені на економії. Вони мають чіткі обмеження щодо розмірів, об'єму двигуна та потужності.

Раніше, у червні, Microsoft вже підтверджувала, що наступна гра серії Forza вийде у 2026 році.