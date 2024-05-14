Фанат Hogwarts Legacy указал на серьезный недостаток одного из факультетов – забавное видео

Поклонник Hogwarts Legacy выбрал Хаффлпафф для своего персонажа и был шокирован, подметив забавную деталь относительно архитектуры Хогвартса и общежития выбранного факультета.

Hogwarts Legacy позволяет фанатам Гарри Поттера окунуться в школу магии Хогвартс и ее живописные окрестности, как можно точнее следуя оригинальному материалу.

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В проекте Avalanche Software игроки также могут выбрать себе один из четырех факультетов, или же общежитий – Грифиндор, Слизерин, Рейвенкло или Хаффлпафф.

Став виртуальным учеником последнего, один геймер обнаружил существенную проблему в архитектуре замка, связанную с гигиеной.

Пользователь Reddit под ником ina_rs поделился на платформе видео в котором показано сколько времени нужно хаффлпаффцу, чтобы пробежать от своей комнаты отдыха до двух ближайших туалетов. Даже значительно ускоренный ролик длится целых 26 секунд.

Забавная особенность Хаффлпаффа – смотреть видео

В комментариях другие игроки отметили, что другие факультеты Хогвартса имеют доступ к ванным комнатам, встроенным непосредственно в их помещениях общего пользования.

С чем связана такая несправедливость в отношении "самых добрых" студентов школы магии неизвестно и хотя это никак не влияет на игру, но является довольно смешным фактом.