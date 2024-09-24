Этой ночью Sony покажет 20 игр на презентации State of Play

Компания Sony подтвердила, что проведет свою последнюю презентацию State of Play 25 сентября, которая начнется в 1:00 по киевскому времени. Согласно официальному объявлению на сайте PlayStation, на мероприятии будет представлено около 20 новых игр и обновлений.

Презентация будет транслироваться в прямом эфире на каналах PlayStation на YouTube и Twitch, что позволит фанатам настроиться на нее и узнать последние новости о будущих играх. Геймеры с нетерпением ждут, что же приготовила Sony, ведь ожидается, что на презентации будут представлены главные анонсы и ожидаемые релизы.

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Sony State of Play: смотреть презентацию