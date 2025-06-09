Gears of War: Reloaded – это ремастер оригинальной игры Gears of War. В переиздании улучшена графика, добавлена поддержка 4K и до 120 кадров в секунду в мультиплеере и кросплй, информирует 24 Канал.

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В дебютном трейлере игрокам напоминают о возвращении на поле боя – видео демонстрирует ключевые особенности обновленной версии.

Gears of War: Reloaded – смотрите трейлер:

Бета-тестирование мультиплеера Gears of War: Reloaded пройдет в два этапа.

Первая сессия продлится с 13 по 15 июня и предложит командный бой на трех картах.

Вторая состоится с 20 по 22 июня с режимом King of the Hill и новыми аренами для Team Deathmatch.

Принять участие в тестировании можно тремя способами: предварительно заказав игру, имея активную подписку Game Pass Ultimate или PC Game Pass, или обладая цифровой версией Gears of War: Ultimate Edition.

Релиз Gears of War: Reloaded состоится 26 августа на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра будет доступна в Game Pass в день выхода и будет стоить 40 долларов. Кстати, это первая часть серии, выходящая на консолях Sony.

Те, кто приобрел цифровую версию Gears of War: Ultimate Edition до анонса ремастера в мае, получат Reloaded бесплатно.

На презентации Xbox Games Showcase 2025 также показали трейлер The Outer Worlds 2 и назвали дату выхода. Впрочем игра разозлила фанатов ценой, а некоторые пожаловались на устаревшую графику.