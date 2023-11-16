Геймер неожиданно нашел еще один город в DLC для Cyberpunk 2077: фото

Находчивый игрок Cyberpunk 2077 нашел способ исследовать улицы другого города в дополнении Phantom Liberty для популярной игры CDPR. Невероятные фото – в материале.

Один из игроков дополнения для Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty нашел способ исследовать улицы виртуального Нью-Йорка в хитовой игре CD Projekt Red.

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В Phantom Liberty геймерам следует выбрать на чью сторону стать – Соломона Рида или Сон "Сойки" Соми.

Если выбрать первый вариант, то V будет охотиться за девушкой в Найт-сити и по иронии судьбы узнает о ней гораздо больше, чем если выберет вариант ей помочь. К примеру, в один момент игрок попадет в подростковое воспоминание Сойки из Нью-Йорка.

Фото с Reddit

Хотя все действия в этой секвенции разворачиваются в маленькой бруклинской квартире, пользователь Reddit royalxassasin сумел вырваться из этих ограничений, обнаружив, что CDPR приложили немало усилий к созданию этой короткой интерпретации Нью-Йорка.

Фото с Reddit

В частности, оказалось, что виртуальный Бруклин имеет четыре улицы, все из которых хотя и пустые, но выглядят удивительно интересно и атмосферно.

Фото с Reddit

К примеру, в этом районе есть много припаркованных транспортных средств, среди которых известное нью-йоркское желтое такси.

Фото с Reddit

Правда, исследование Нью-Йорка в Cyberpunk 2077 возможно только с помощью специфических модификаций. Речь идет о Noclip Trainer от hoiblij и FreeFly от keanuWheeze с платформы NexusMods.