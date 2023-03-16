Поклонник Elden Ring объединил персонажей игры с героями мультфильма Губка Боб: интересное фото

Талантливый фанат Elden Ring нарисовал известных боссов и NPC из игры FromSoftware в стиле персонажей популярного мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны". Забавное фото – в материале.

Комический арт от поклонника Elden Ring показывает, как выглядели бы NPC и боссы игры в роли персонажей мультика "Губка Боб Квадратные Штаны".

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Elden Ring стала лучшей игрой 2022 года и навсегда вошла в историю поп культуры, потому не удивительно, что геймеры продолжают генерировать разный контент, посвященный проекту.

Пользователь Reddit под ником TuxedoCrew, например, опубликовал свой рисунок в себредите игры. На картинке можно увидеть главных героев телевизионного шоу "Губка Боб Квадратные Штаны", переосмысленных как персонажи Elden Ring.

Симбиоз персонажей Губки Боба и Elden Ring / Фото с Reddit

Поклонники проекта от FromSoftware легко могут идентифицировать своих любимцев (или ненавистных врагов). Например, Губка Боб символизирует Годфри, а его улитка Гэри, разместившись на плече хозяина, играет роль Сероша.

Белка Сэнди нарисована как Маления Клинок Микеллы, а Сквидвард изображен как Ранни. Мистер Крабс и Перл соединились в удивительном стиле, чтобы изобразить Годрика Сторукого, а Патрик, держащий в руках сетки для ловли медуз, к тому же верхом на камне, символизирует Радана, едущего в бой на своем коне Леонарде.

Последними из изображенных персонажей являются Планктон в роли Рикарда и Карен в роли его супруги Танит.