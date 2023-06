Игрок Diablo 4 первым в мире получил самое мощное оружие в игре

Счастливчик-некромант из Китая стал первым игроком Diablo 4 в мире, получившим самое мощное оружие в игре, являющееся одним из шести уникальных предметов. Детальнее – в материале.

Любители Diablo в восторге от новейшей игры в долговременной серии и продолжают оттачивать собственные навыки и находить все более крутое снаряжение.

В то время как некоторые и дальше ищут мифический уровень с коровами, а другие обсуждают секретную сцену после титров, геймер из Китая сорвал настоящий джек-пот

Дело в том, что все снаряжение в игре имеет свои характеристики и способности, что делает его поиски и подбор одной из ключевых механик игрового процесса.

В то же время в игре есть 6 самых мощных предметов, существование которых подтвердили сами разработчики.

Самые мощные предметы в Diablo 4

Один из них – Harlequin Crest, например, не так давно нашел корейский стример, а потом еще как минимум один игрок. Также есть сведения о том, что поклонникам удалось найти еще два артефакта – Andariel's Visage и Doombringer.

И вот на Reddit геймер из Китая, похвастался собственной находкой – самым мощным оружием в игре, мечом под названием Grandfather.

Самый мощный меч в Diablo 4 / Фото с Reddit

Хотя этот предмет является идеальным оружием практически для всех билдов Варваров, другие классы персонажей также получат незаурядные бонусы благодаря ему, так что и некроманту он пригодится.

Поклонникам проекта осталось найти еще два уникальных предмета – Ring of the Starless Skies и Melted Heart of Selig и что-то нам подсказывает, что это не займет много времени.