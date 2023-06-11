Diablo 4 продолжает уверенное шествие, покоряя геймерские сердца.
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В то время как разработчики сообщили любимый класс игроков в хитовой новинке, один из них вошел в историю игры, первым в мире получив мощный артефакт
Игроки Diablo 4 могут экипировать своих виртуальных протеже доспехами, которые разделены на пять составляющих: шлем, наручи, торс, брюки и ботинки.
Каждый предмет имеет свои характеристики и особенности, что дополняет дерево навыков персонажей и дает возможность создавать уникальные "билды".
Недавно появилась информация якобы корейский стример drlee_kor стал первым в мире, кто получил герб Арлекина (Harlequin Crest) – один из самых мощных предметов в Diablo 4.
Скриншот с предметом / Фото с твиттера
Этот шлем, который еще называют "Шако" из-за его названия в Diablo 2, является одним из самых мощных элементов брони, ведь дает +4 очка ко всем скилам.
В силу своего могущества артефакт также является одним из самых редких предметов в игре.
Логично, что у сообщества фанатов Diablo возникли некоторые сомнения по поводу подлинности появившегося в сети скриншота.
К счастью, их быстро развеял один из работников Blizzard Адам Флетчер, подтвердивший в твиттере не только, что герб Арлекина существует в Diablo 4, но и то, что корейский стример действительно завладел им.
Хотя Флетчер подтвердил существование герба Арлекина в Diablo 4, детали его получения до сих пор в определенной степени остаются тайной.
Некоторые игроки говорят, что предмет выпал в самом высоком уровне подземелья – Nightmare. Другие же утверждают, что мощный артефакт был найден в локации Champion's Demise в World Tier 4, самом тяжелом из уровней мира игры.